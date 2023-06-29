Вольф: я впервые вошёл в здание «Мерседеса» и сразу понял, что хочу здесь изменить

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как он преобразил немецкую команду, когда пришёл в неё.
Вольф пришёл в «Мерседес» в 2013 году, после того как команда заняла пятое место в чемпионате конструкторов в 2012 году, что остаётся худшим результатом с момента возвращения команды в Формулу-1 в 2010 году.
«Я зашёл в здание команды в первый раз и сразу понял, что хочу сделать. Это внимание к деталям. Когда я вошёл сюда в первый раз, я ждал в приёмной встречи с Россом Брауном, которым я очень восхищаюсь как инженером, и, пока я ждал в приёмной, у меня не было ощущения, что это приёмная команды из Формулы-1. На столе лежала старая газета Daily Mail, которая была разорвана на множество кусочков, и старая кофейная чашка с засохшим кофе внутри.
Когда я подошёл на встречу, я сказал, что это не похоже на команду Формулы-1. Мне ответили, что ни Daily Mail, ни старая кофейная чашка не делают машину быстрее, это делает инженерия. И я не согласился, потому что это показывает, насколько вы внимательны к деталям, насколько вы перфекционисты и стремитесь к совершенству, а это начинается с чистоты — безупречной обстановки, особенно в Формуле-1», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
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