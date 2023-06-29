Хорнер: я бы никогда не сломал наушники, как это сделал Вольф в Саудовской Аравии в 2021-м

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему он не стал бы ломать аппаратуру во время гонок, даже если бы его что-то сильно вывело из себя.
Одним из знаковых кадров борьбы за титул Формулы-1 2021 года стало то, как руководитель «Мерседеса» Тото Вольф разбил свою гарнитуру после столкновения Хэмилтона и Ферстаппена в предпоследней гонке сезона в Саудовской Аравии.
«Спорт — это игра разума, но, когда вы видите, что кто-то из команды теряет самообладание и ломает наушники, вы думаете: «Хорошо, ты чувствуешь давление». А если он чувствует давление, то и все остальные вокруг него чувствуют давление, потому что оно проникает сверху.
Я бы никогда не сломал наушники. Внутренне я бы сломал эти наушники так же сильно, как и он, но физически я бы этого не сделал. Я просто думаю, что все люди разные», — приводит слова Хорнера Sky Sports.
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