Йос Ферстаппен: «Феррари» интересовалась Максом после его первого сезона в Ф-1

Йос Ферстаппен, отец двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, что его сыном интересовалась «Феррари» после того, как он провёл первый сезон в Формуле-1.

«Я не общался с нынешним руководством «Феррари», но команда интересовалась им после его первого сезона в Формуле-1. Сейчас у Макса есть всё в «Ред Булл», конкурентоспособная машина и команда, сейчас нет смысла в переменах», — приводит слова Ферстаппена-старшего La Gazzetta dello Sport.

Макс Ферстаппен первый сезон в Формуле-1 провёл в 2015 году в составе «Торо Россо» и уже по ходу следующего сезона перешёл в «Ред Булл». В 2021 и 2022 годах нидерландский гонщик становился чемпионом Формулы-1.

В нынешнем сезоне Ферстаппен также лидирует в общем зачёте пилотов со 195 очками. Он выиграл шесть гонок из восьми.