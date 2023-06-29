Йос Ферстаппен: «Феррари» интересовалась Максом после его первого сезона в Ф-1

Йос Ферстаппен, отец двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, что его сыном интересовалась «Феррари» после того, как он провёл первый сезон в Формуле-1.
«Я не общался с нынешним руководством «Феррари», но команда интересовалась им после его первого сезона в Формуле-1. Сейчас у Макса есть всё в «Ред Булл», конкурентоспособная машина и команда, сейчас нет смысла в переменах», — приводит слова Ферстаппена-старшего La Gazzetta dello Sport.
Макс Ферстаппен первый сезон в Формуле-1 провёл в 2015 году в составе «Торо Россо» и уже по ходу следующего сезона перешёл в «Ред Булл». В 2021 и 2022 годах нидерландский гонщик становился чемпионом Формулы-1.
В нынешнем сезоне Ферстаппен также лидирует в общем зачёте пилотов со 195 очками. Он выиграл шесть гонок из восьми.
- 29 июня 2023
-
12:17
-
11:20
-
10:48
-
09:56
-
09:42
-
00:35
- 28 июня 2023
-
22:52
-
22:07
-
20:35
-
20:00
-
19:22
-
18:35
-
17:28
-
15:58
-
15:46
-
15:02
-
14:47
-
14:05
-
14:03
-
13:33
-
12:51
-
12:39
-
11:43
-
10:55
-
10:13
-
10:09
-
00:32
- 27 июня 2023
-
23:32
-
23:13
-
22:14
-
21:55
-
21:20
-
21:17
-
20:54
-
19:32