Хорнер рассказал, что он изменил в первую очередь, придя в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что австрийской команде не хватало амбициозности, когда он пришёл в коллектив. По словам функционера, это первое, что он изменил.

«Когда я пришёл в «Ред Булл», то увидел множество отделов, работавших индивидуально, а не в коллективе. Люди уже привыкли к тому, что была большая текучка, и, вероятно, решили: вот ещё один 31-летний парень, который долго не протянет. Тогда нужно было завоевать их разум и сердце и изменить сложившуюся культуру. У команды была установка, что у нас седьмой по величине бюджет и мы финишируем седьмыми, потому что в этом спорте всё диктует финансирование. Я с этим согласен не был. Всё зависит от того, как ты себя позиционируешь и как относишься к поставленной задаче», — приводит слова Хорнера GPFans.

В прошлом году «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов. В нынешнем сезоне австрийцы после восьми этапов лидируют с 321 набранным очком.