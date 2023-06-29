ФИА изменила правила по использованию шин в спринт-квалификациях Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в правила использования шин в спринт-квалификации Формулы-1 во избежание непреднамеренных последствий, которые возникли в Баку.
Напомним, изначально в правилах было заявлено, что команды в первых двух сегментах спринт-квалификации должны использовать новые комплекты «медиум» и новый «софт», в третьем сегменте – новый «софт». Однако команды нашли лазейку и использовали новый «софт» в основной квалификации, а потом у них не осталось комплектов на спринт-квалификации. В Баку Юки Цунода попал в третий сегмент, но мог выехать в нём только на дождевых шинах и лишался возможности подняться выше десятой строчки.
Теперь, согласно изменениям в правилах, команды смогут в третьем сегменте спринт-квалификации использовать подержанный комплект «софт». Стоит отметить, что лишь одна команда высказалась против этой поправки.
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