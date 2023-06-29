Хилл: поговаривают, что в новом контракте Хэмилтона участвует сама автомобильная компания

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл дал комментарий по поводу нового контракта Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом».
«Поговаривают, что Льюис заключает гораздо более долгосрочное соглашение, которое выходит за рамки его гоночной карьеры. В сделке участвует сама автомобильная компания, поэтому в ней немного больше бюрократии.
То, как Льюис сохранил самообладание после того, что произошло в Абу-Даби, достойно восхищения. Он вернулся к выполнению поставленной задачи, и в этом году он снова едет лучше, чем раньше. Сейчас он начинает работать с машиной и решил некоторые проблемы, с которыми столкнулся. Так что я буду поражён, если он не захочет уйти на пике, выиграв восьмой титул, – это абсолютная мотивация. Он способен поддерживать форму и следит за собой», — приводит слова Хилла Motorsport Week.
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