Хилл: поговаривают, что в новом контракте Хэмилтона участвует сама автомобильная компания

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл дал комментарий по поводу нового контракта Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом».

«Поговаривают, что Льюис заключает гораздо более долгосрочное соглашение, которое выходит за рамки его гоночной карьеры. В сделке участвует сама автомобильная компания, поэтому в ней немного больше бюрократии.

То, как Льюис сохранил самообладание после того, что произошло в Абу-Даби, достойно восхищения. Он вернулся к выполнению поставленной задачи, и в этом году он снова едет лучше, чем раньше. Сейчас он начинает работать с машиной и решил некоторые проблемы, с которыми столкнулся. Так что я буду поражён, если он не захочет уйти на пике, выиграв восьмой титул, – это абсолютная мотивация. Он способен поддерживать форму и следит за собой», — приводит слова Хилла Motorsport Week.