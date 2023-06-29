Ник де Врис отреагировал на свежую критику со стороны Хельмута Марко

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис высказался по поводу свежей критики со стороны советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко.

«Я думаю, доктор Марко оценит, если я смогу доказать, что он ошибается. Это зависит от меня. Это тоже часть Формулы-1. Все дело в результатах, это не зависит от сегодняшнего или вчерашнего дня. Так всё устроено в этом мире, и я тоже готов к этому. Так что в этом нет ничего удивительного. Моя задача — сделать всё возможное на трассе уже в этот уикенд. Это то, на чём я сосредоточен. Это единственное, на что я могу повлиять», — приводит слова де Вриса De Telegraaf.

Напомним, Ник де Врис в нынешнем сезоне дебютировал в Формуле-1, став пилотом «Альфа Таури». У него ни одного очка по итогам первых восьми гонок.