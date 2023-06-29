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Ник де Врис отреагировал на свежую критику со стороны Хельмута Марко

Ник де Врис отреагировал на свежую критику со стороны Хельмута Марко
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Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис высказался по поводу свежей критики со стороны советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко.

«Я думаю, доктор Марко оценит, если я смогу доказать, что он ошибается. Это зависит от меня. Это тоже часть Формулы-1. Все дело в результатах, это не зависит от сегодняшнего или вчерашнего дня. Так всё устроено в этом мире, и я тоже готов к этому. Так что в этом нет ничего удивительного. Моя задача — сделать всё возможное на трассе уже в этот уикенд. Это то, на чём я сосредоточен. Это единственное, на что я могу повлиять», — приводит слова де Вриса De Telegraaf.

Напомним, Ник де Врис в нынешнем сезоне дебютировал в Формуле-1, став пилотом «Альфа Таури». У него ни одного очка по итогам первых восьми гонок.

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