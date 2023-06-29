«Ред Булл» сообщил о проблемах со здоровьем у Переса в преддверии Гран-при Австрии
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес пропустит день в преддверии Гран-при Австрии из-за проблем со здоровьем.
Напомним, этап в Шпильберге состоится с 30 июня по 2 июля. На сегодня запланировано общение со СМИ, прогулка по трассе и работа с инженерами.
«Чеко не будет сегодня вовлечён в работу. Ему стало плохо вчера вечером, и он решил отдохнуть, чтобы быть в наилучшем состоянии к гонке в эти выходные», — говорится в сообщении пресс-службы команды.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. На втором месте Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо, представляющий британскую команду «Астон Мартин» (117 очков).
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