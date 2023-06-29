Хэмилтон предложил запретить работы над авто следующего года до определённого срока

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил за установление определённой даты, до которой всем командам было бы запрещено работать над машиной следующего года.

«Работа над нынешней машиной продвигается хорошо. Я думаю, что в конечном счёте в конце года мы, быть может, догоним «Ред Булл». Однако это, вероятно, окажется возможным постольку, поскольку они уже сосредоточены на машине следующего года. Они настолько далеко впереди, что им больше не нужно вносить какие-либо изменения в нынешнюю машину, поскольку они и так сильно впереди.

Так что я думаю, что ФИА, вероятно, следует установить время, когда всем командам будет разрешено начать разработку машины следующего года. Скажем, 1 августа. Тогда никто не сможет получить преимущество для следующего года. В противном случае будет совсем нездорово», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: