Леклер начал переговоры с «Феррари» о новом контракте

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос о новом контракте. Действующее соглашение гонщика с командой рассчитано до конца 2024 года.

«Хочу ли я заключить новый контракт до начала следующего сезона? Нет, я не устанавливал никаких конкретных сроков. Я всё ещё чувствую, что полтора года — это довольно долгий путь, поэтому я не ставил перед собой никаких конкретных сроков.

Начали ли мы переговоры? Постепенно мы начинаем понемногу говорить об этом», — приводит слова Леклера RacingNews365.

25-летний Леклер представляет «Феррари» с 2019 года.

В текущем сезоне Леклер занимает седьмое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, набрав 54 очка. Лидирует в таблице гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 195 очков.