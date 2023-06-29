Леклер начал переговоры с «Феррари» о новом контракте
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос о новом контракте. Действующее соглашение гонщика с командой рассчитано до конца 2024 года.
«Хочу ли я заключить новый контракт до начала следующего сезона? Нет, я не устанавливал никаких конкретных сроков. Я всё ещё чувствую, что полтора года — это довольно долгий путь, поэтому я не ставил перед собой никаких конкретных сроков.
Начали ли мы переговоры? Постепенно мы начинаем понемногу говорить об этом», — приводит слова Леклера RacingNews365.
25-летний Леклер представляет «Феррари» с 2019 года.
В текущем сезоне Леклер занимает седьмое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, набрав 54 очка. Лидирует в таблице гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 195 очков.
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