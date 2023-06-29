Ферстаппен иронично отреагировал на предложение Хэмилтона ограничить разработки авто
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Двухкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал предложение гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, выражающееся в идее установления определённой даты, до которой всем командам было бы запрещено работать над автомобилем следующего года.
«Жизнь тоже несправедлива. Такое случается не только в Формуле-1. Многое в жизни несправедливо, поэтому мы просто должны с этим смириться», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (117 очков).
Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:
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