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Ферстаппен иронично отреагировал на предложение Хэмилтона ограничить разработки авто

Ферстаппен иронично отреагировал на предложение Хэмилтона ограничить разработки авто
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Двухкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал предложение гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, выражающееся в идее установления определённой даты, до которой всем командам было бы запрещено работать над автомобилем следующего года.

«Жизнь тоже несправедлива. Такое случается не только в Формуле-1. Многое в жизни несправедливо, поэтому мы просто должны с этим смириться», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (117 очков).

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