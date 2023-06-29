Ферстаппен — болельщикам перед ГП Австрии: не напивайтесь слишком сильно
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Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Австрии, который состоится с 30 июня по 2 июля.
«В уикенд со спринтом многое может сложиться хорошо, но в то же время что-то может пойти не так. В таких случаях никогда не бывает определённости. Есть ли у меня сообщения для болельщиков? Не напивайтесь слишком сильно. Просто наблюдайте за гонкой и наслаждайтесь», — приводит слова Ферстаппена Total Motorsport.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (117 очков).
Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:
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