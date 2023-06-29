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Гуаньюй Чжоу заявил, что после ухода из гонок хочет заняться модельным бизнесом

Гуаньюй Чжоу заявил, что после ухода из гонок хочет заняться модельным бизнесом
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Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу признался, что испытывает большой интерес к миру моды и в будущем хотел бы связать себя с этой сферой.

«Я не собираюсь завершать карьеру в ближайшее время и на данный момент больше всего сосредоточен на гонках. Но неудивительно, что у меня большой интерес к моде, ведь моя мама раньше была дизайнером. Участие в Формуле-1 даёт мне хорошую платформу для того, чтобы в будущем начать заниматься модой. Так что я надеюсь, что смогу создать кое-что в будущем», — приводит слова Чжоу France 24.

В настоящий момент Чжоу занимает 16-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе четыре очка. Лидирует Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (195 баллов).

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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