Хэмилтон поддержал мирные протесты, но призвал не подвергать никого опасности

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал различные защитные организации, проводящие акции протестов, не подвергать себя и других участников мероприятий риску.

На прошлогоднем Гран-при Великобритании противники нефти и нефтепродуктов выбежали на трассу, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. На прошлогоднем Гран-при Австрии происходили потасовки среди зрителей, некоторые из них подверглись оскорблениям.

«Я одобряю деятельность протестующих или активистов. Они всегда настаивают на позитивных переменах. Но мы никогда не хотим видеть людей, стоящих на трассе и подвергающих себя опасности. Это вещи, над которыми нам нужно больше работать.

Индустрия развивается такими быстрыми темпами, что иногда некоторые из таких моментов забываются, и о них нужно снова напоминать. Поэтому я надеюсь, что у нас не повторится сценарий, который был в прошлом году. Но, как я уже сказал, я всегда поддерживаю мирные протесты.

Ситуация на Гран-при Австрии? Было определённо грустно слышать о том, что произошло в прошлом году в таком прекрасном месте. Я знаю, что Формула-1 предприняла действия, чтобы внести некоторые изменения в следующий уикенд здесь, но я всё ещё чувствую, что есть работа, которую необходимо выполнить.

Также потенциально снова может появиться группа людей на трассе. Нам просто нужно быть очень твёрдыми в нашей позиции в том, что мы не ожидаем, что люди будут находиться в этом пространстве, которое открыто для всех. Так что я надеюсь, что случай в прошлом году был единичным. Скрестим пальцы», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.