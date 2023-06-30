Ферстаппен высказался в адрес де Вриса, которого раскритиковал Марко

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поддержал соотечественника, гонщика «Альфа Таури» Ника де Вриса, который недавно столкнулся с критикой со стороны советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко.
«Все мы знаем, что это автоспорт, и выступать здесь нужно как можно лучше. Нельзя форсировать события, поэтому важно работать вместе со своей командой, приобретая больше опыта. В конце концов, неважно, что говорят другие, главное – уметь извлекать уроки, учиться на своих ошибках, как это делаем все мы. Полезно провести беседу с инженерами: «Что мы можем сделать лучше, над чем можно поработать?»
Когда результат получается хорошим, другой хороший результат может не заставить себя долго ждать, и тогда чувствуешь себя немного комфортнее. Так что не нужно слишком переживать по этому поводу. Нужно просто продолжать усердно работать вместе со всеми сотрудниками, которые действительно могут что-то изменить и повлиять на производительность. Но мне даже не нужно говорить Нику, он это знает. У него большой опыт», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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