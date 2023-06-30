Ферстаппен высказался в адрес Хэмилтона после его предложения ограничить разработки болида

Двукратный чемпион Формулы-1, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз высказался о предложении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Напомним, ранее Льюис предложил установить определённую дату, до которой всем командам было бы запрещено работать над автомобилем следующего года.

«Мы ведь не говорили об этом, когда он выигрывал свои титулы, не так ли? Так что я не думаю, что нам стоит сейчас это делать. Именно так работает Формула-1», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 321 очко. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (167 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 154 очка.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?