Формула-1, Гран-при Австрии: пятничная тренировка, онлайн-трансляция
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Сегодня, 30 июня, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоится пятничная тренировка десятого этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Австрии. Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Австрии Формулы-1
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