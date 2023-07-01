Формула-1, Гран-при Австрии: спринт-квалификация, онлайн-трансляция

Сегодня, 1 июля, состоится вторая в истории Формулы-1 спринт-квалификация в рамках десятого этапа сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Австрии. Этап принимает стационарная трасса «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Начало спринтерской квалификации запланировано на 13:00 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция спринт-квалификации