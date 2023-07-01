Формула-1, Гран-при Австрии: онлайн-трансляция спринта начнётся в 17:25
Поделиться
Сегодня, 1 июля, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоится спринтерская гонка десятого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австрии.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
Начало спринтерской гонки Формулы-1 запланировано на 17:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Австрии — 2023. Онлайн-трансляция спринта
Комментарии
- 1 июля 2023
-
14:38
-
14:31
-
14:15
-
14:08
-
13:58
-
13:49
-
13:20
-
13:03
-
12:41
-
11:48
-
11:38
-
11:26
-
09:56
-
09:46
-
09:46
-
08:30
-
00:59
-
00:39
-
00:20
- 30 июня 2023
-
23:59
-
23:25
-
23:10
-
22:34
-
22:27
-
21:48
-
21:47
-
21:28
-
21:17
-
21:05
-
21:00
-
20:53
-
20:53
-
20:48
-
20:47
-
20:42
Партнерский контент