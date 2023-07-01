Формула-1, Гран-при Австрии: онлайн-трансляция спринта начнётся в 17:25

Сегодня, 1 июля, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоится спринтерская гонка десятого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австрии.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Начало спринтерской гонки Формулы-1 запланировано на 17:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Австрии — 2023. Онлайн-трансляция спринта