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Хэмилтон прояснил своё предложение запретить работы над болидом следующего года

Хэмилтон прояснил своё предложение запретить работы над болидом следующего года
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прояснил своё предложение, заключающееся в установлении определённой даты, до которой всем командам Формулы-1 было бы запрещено работать над автомобилем следующего года.

«Мои слова не направлены против кого-то конкретно. Но ведь очевидно, что за 17 лет моего пребывания здесь… даже до того, как я сюда попал, случались периоды доминирования. Сейчас происходит то же самое. Мне действительно повезло пережить один из тех периодов, которые сейчас переживает Макс. Однако, если всё так и будет продолжаться, это будет повторяться снова и снова.

И я не думаю, что нашему спорту это нужно. Исходя из моего личного опыта, могу сказать следующее – когда ты так далеко впереди, на 100 очков, тебе на самом деле и не нужно больше дорабатывать свой автомобиль, так что ты можешь раньше приступить к работе над болидом следующего года. Может быть, это помогло бы всем прийти к более-менее равному уровню. Я могу ошибаться, но что-то должно измениться.

Кроме того, есть команды, которые не были конкурентоспособными, поэтому не удосуживались работать над текущей машиной. Посмотрите на «Браун» – они с самого начала полностью сосредоточились на машине следующего года, а затем, в следующем году, всех обыграли. И это, на мой взгляд, не должно быть возможным», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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