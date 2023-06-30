Ферстаппен объяснил, почему он против предложения Хэмилтона ограничить разработки болида

Двукратный чемпион Формулы-1, голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, почему выступает против предложения британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона установить определённую дату, до которой всем командам было бы запрещено работать над автомобилем следующего года.

«Когда в распоряжении есть конкурентоспособная машина, это здорово. Однако в какой-то момент, конечно, приходится смотреть вперёд – на следующий год. Это нормально, что кто-то, кто находится позади, говорит подобные вещи. Однако те, кто так говорит, не должны забывать о временах, когда сами побеждали», — приводит слова Ферстаппена Yahoo Movies.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: