Серхио Перес сделал заявление после новости о проблемах со здоровьем перед ГП Австрии

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил уверенность, что сможет принять участие в пятничных заездах в рамках Гран-при Австрии. Сегодня, 30 июня, в Шпильберге пройдёт свободная практика, а затем квалификация.

«Я неважно себя чувствовал, поэтому мы решили сразу отправиться в отель, чтобы иметь достаточное время для восстановления. Так я буду готовым на сто процентов. Увидимся на трассе в пятницу!» — написал Перес.

Напомним, 29 июня стало известно, что Пересу стало плохо и он решил отдохнуть, чтобы быть в наилучшем состоянии к гонке.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 126 баллов. Возглавляет рейтинг его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 195 очков. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо, представляющий британскую команду «Астон Мартин» (117 баллов).

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