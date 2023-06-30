Майк Крак заявил, что новая система DRS поможет команде приблизиться к «Ред Булл»

Глава «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, какие плюсы принесла обновлённая система DRS, а также о надеждах приблизиться к результатам «Ред Булл».

«Мы увидели, что наши последние изменения сработали. Мы стали лучше во время скоростных поворотов, хотя в Канаде их было не так уж и много. Надеемся вскоре увидеть гонку с большим количеством таких поворотов, ибо там мы сможем увидеть реальную силу «Ред Булл», а также лучше понять наш актуальный уровень.

В Канаде необычная трасса. Ещё в Барселоне я сказал, что нужно подождать пару гонок, чтобы чётко увидеть, как сработали наши последние обновления. Могу сказать так, что «Ред Булл» — впереди всех, а три идущие следом команды («Феррари», «Астон Мартин» и «Мерседес». — Прим. «Чемпионата») близки друг с другом. Всё остальное зависит от формы гонщиков в каждой отдельной гонке», — приводит слова Крака GPFans.