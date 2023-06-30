Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Соперники «Феррари» заподозрили её в нарушениях правил в ходе съёмочного дня во Фьорано

Соперники «Феррари» заподозрили её в нарушениях правил в ходе съёмочного дня во Фьорано
Комментарии

Несколько команд Формулы-1, названия которых не раскрываются, выразили недовольство тем, как «Феррари» провела свой недавний съёмочный день во Фьорано. Об этом информирует Scuderia Ferrari Fans со ссылкой на Auto Motor und Sport. В ходе съёмочного дня «Скудерия» опробовала новые элементы аэродинамики – переднее антикрыло и днище. По мнению некоторых команд, «Феррари» в ходе съёмочного дня могла нарушить регламент чемпионата, изменив конфигурацию автомобиля.

При этом отмечается, что ни один из соперников «Феррари» не подавал никаких жалоб и Международная автомобильная федерация (ФИА) в настоящий момент не расследует этот вопрос. Само издание сообщает, что «Феррари», скорее всего, правил не нарушала.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Материалы по теме
Фиттипальди назвал пилотов, помимо Хэмилтона и Алонсо, способных бросить вызов Ферстаппену
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023