Соперники «Феррари» заподозрили её в нарушениях правил в ходе съёмочного дня во Фьорано
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Несколько команд Формулы-1, названия которых не раскрываются, выразили недовольство тем, как «Феррари» провела свой недавний съёмочный день во Фьорано. Об этом информирует Scuderia Ferrari Fans со ссылкой на Auto Motor und Sport. В ходе съёмочного дня «Скудерия» опробовала новые элементы аэродинамики – переднее антикрыло и днище. По мнению некоторых команд, «Феррари» в ходе съёмочного дня могла нарушить регламент чемпионата, изменив конфигурацию автомобиля.
При этом отмечается, что ни один из соперников «Феррари» не подавал никаких жалоб и Международная автомобильная федерация (ФИА) в настоящий момент не расследует этот вопрос. Само издание сообщает, что «Феррари», скорее всего, правил не нарушала.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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