Команды Формулы-1 обеспокоены, что из-за новых правил получатся «болиды Франкенштейна»

В ходе традиционной встречи c генеральным директором Формулы Стефано Доменикали в рамках Гран-при Канады руководители команд высказали опасения по поводу возможного негативного влияния нового технического регламента на автомобили, в частности на силовые установки. Об этом информирует Autosport. Напомним, новый технический регламент в «Королевских гонках» будет действовать с 2026 года — он предусматривает, что ДВС и гибридная составляющая силовой установки будут обеспечивать примерно по 50 % мощности.
Команды полагают, что необходимо отказаться от чрезмерной зависимости от электрического элемента, так как опасаются, что новые моторы будут не в состоянии выдавать необходимую электрическую мощность. Анализ, проведённый гоночными коллективами, вызвал у них обеспокоенность: на некоторых трассах может возникнуть риск разрядки батарей, поскольку электрические системы могут быть не в состоянии регенерировать достаточно энергии от генератора MGU-K. В результате может возникнуть риск внезапной потери скорости на прямых.
Из-за этого могут возникнуть нежелательные последствия: гонщики могут выбирать странные траектории прохождения поворотов для более быстрой регенерации энергии, а на прямых при разрядке батарей пилотам даже придётся не повышать передачи, а понижать.
«Мы должны убедиться, что в конечном итоге не создадим автомобили Франкенштейна, которые не соответствуют изначальному замыслу правил», — сказал руководитель гоночного коллектива.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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