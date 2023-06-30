Хорнер не поддержал идею Хэмилтона ограничить разработку болида на следующий год

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не оценил идею британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона запретить работу над автомобилем следующего года до определённой даты.
«Он, очевидно, исходит из личного опыта. Я думаю, надзорным органам было бы невероятно сложно контролировать это. Каким образом вы можете сказать: «Всё, 1 августа, пора»? Как вы можете помешать людям думать о машинах следующего года или работать над ними?
У нас в Формуле-1 и так действует система сокращения гандикапа за счёт ограничения работы аэродинамической трубы. У «Альфа Таури» почти вдвое больше времени, чем у нас. Это серьёзная разница, и, я думаю, «Астон Мартин» начнёт ощущать это, когда она будет восстановлена в середине года.
Что касается нас, то мы должны очень, очень осторожно подходить к выбору того, что мы собираемся делать с аэродинамической трубой, чтобы это дало нужный результат, ведь такой системы ещё недавно не существовало.
Мы видим в процессе, и история Формулы-1 также демонстрирует, что самое важное — это стабильность. Несоблюдение правил всегда приведёт к сокращению отставаний, и это всего лишь вопрос времени. Это сокращение уже начинает происходить. К концу 2025 года все команды приблизятся, а затем мы всё испортим и начнём заново в 2026 году (когда вступят в силу новые правила в отношении силовых агрегатов. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хорнера RacingNews365.
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