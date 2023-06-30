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Хорнер не поддержал идею Хэмилтона ограничить разработку болида на следующий год

Хорнер не поддержал идею Хэмилтона ограничить разработку болида на следующий год
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не оценил идею британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона запретить работу над автомобилем следующего года до определённой даты.

«Он, очевидно, исходит из личного опыта. Я думаю, надзорным органам было бы невероятно сложно контролировать это. Каким образом вы можете сказать: «Всё, 1 августа, пора»? Как вы можете помешать людям думать о машинах следующего года или работать над ними?

У нас в Формуле-1 и так действует система сокращения гандикапа за счёт ограничения работы аэродинамической трубы. У «Альфа Таури» почти вдвое больше времени, чем у нас. Это серьёзная разница, и, я думаю, «Астон Мартин» начнёт ощущать это, когда она будет восстановлена в середине года.

Что касается нас, то мы должны очень, очень осторожно подходить к выбору того, что мы собираемся делать с аэродинамической трубой, чтобы это дало нужный результат, ведь такой системы ещё недавно не существовало.

Мы видим в процессе, и история Формулы-1 также демонстрирует, что самое важное — это стабильность. Несоблюдение правил всегда приведёт к сокращению отставаний, и это всего лишь вопрос времени. Это сокращение уже начинает происходить. К концу 2025 года все команды приблизятся, а затем мы всё испортим и начнём заново в 2026 году (когда вступят в силу новые правила в отношении силовых агрегатов. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

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