Расселл не согласился с тем, что Хэмилтон имеет преимущество над ним

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о конкуренции с партнёром по команде Льюисом Хэмилтоном.
«Связано ли преимущество Льюиса в последних гонках с обновлениями, установленными на его болиде? Я думаю, это чистое совпадение, но он действительно хорошо оторвался в зачёте пилотов. Я считаю, что из всех команд на стартовой решётке мы статистически ближе всех друг к другу среди партнёров по команде. Льюис, очевидно, очень сильный гонщик.
Забавно, я думаю, что в начале прошлого года Льюис был на более высоком уровне, чем я, но я был намного выше него в таблице чемпионата. И теперь, в этом году, я думаю, мы на очень близком уровне, но в общём зачёте я отстаю от него почти на 40 очков. В конечном счёте это единственное, что имеет значение.
Мы готовимся к этому уикенду и посмотрим, что сможем сделать, но, безусловно, последние пару гонок я не показывал свою лучшую форму. Но теперь это история, и давайте посмотрим, что принесут нам предстоящие гонки», — приводит слова Расселла RacingNews365.
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