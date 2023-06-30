Сайнс прокомментировал третье место в квалификации ГП Австрии в 0,2 секунды от Ферстаппена

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о третьем месте по итогам квалификации Гран-при Австрии Формулы-1.

«Круг получился хорошим, думаю, мы провели сильную квалификацию, добились прогресса, относительно близки к Максу. Сегодня мы добились хорошей позиции для воскресной гонки, но завтра, возможно, картина будет совершенно иной, так что важно сохранять сосредоточенность. В условиях закрытого парка у тебя не так много возможностей что-то изменить, но, возможно, удастся найти десятую-другую», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Победителем квалификации Гран-при Австрии стал лидер общего зачёта пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат показал напарник Сайнса по «Феррари» Шарль Леклер.