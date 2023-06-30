Леклер: мы не ожидали, что будем так близки к Ферстаппену. Похоже, помогли обновления

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификации Гран-при Австрии, где он показал второе время, уступив лишь действующему лидеру общего зачёта Максу Ферстаппену.
«Приятно провести наконец чистую квалификацию и вернуться на первый ряд. Ощущения от машины лучше, чем в последних гонках. На последнем круге Q3 удалось собрать хороший круг — мы не ожидали, что будем так близки к Максу. Пакет обновлений, который мы привезли раньше, чем планировали, похоже, помог. Борьба очень плотная, нужно было всё сделать правильно — и нам это удалось. В Канаде мы неплохо смотрелись на длинной дистанции, но нам необходимо сосредоточиться на стабильности — тогда мы, наверное, сможем повторить тот темп. Но «Ред Булл» всё равно очень быстры», — приводит слова Леклера Sky Sports.
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