«Ужасно расстраивает». Хорнер высказался о результате Переса в квалификации ГП Австрии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал результат мексиканского пилота Серхио Переса в квалификации Гран-при Австрии.

Перес не смог пройти в третий сегмент квалификации уже в четвёртый раз подряд. Трижды с мексиканского пилота снимали круг за нарушение границ трассы.

«Сегодня у Чеко был хороший темп, у него машина, которая легко могла оказаться в первом или втором ряду. Он мог поравняться со временем Макса, просто оставайся на трассе. Первое нарушение, второе нарушение, Чеко, просто оставайся в границах трассы, третье нарушение, и всё. Просто ужасно расстраивает, потому что он мог быть в третьем сегменте, мог бы сделать больше. Прекрасно, что мы завоевали поул, но есть ощущение неполноценности», — приводит слова Хорнера Sky Sports.