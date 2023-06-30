Перес недоволен стюардами после аннулирования решающего быстрого круга в квалификации

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал аннулирование сразу трёх быстрых кругов во втором сегменте квалификации Гран-при Австрии из-за несоблюдения границ трассы. Перес считает несправедливым, что в последнем случае стюарды не учли нахождение перед ним пилота «Уильямса» Александера Албона.
«Сначала я не понимал, что не так, но потом получил объяснение, что проблемы были со входом в десятый поворот. На финальном круге я обнаружил перед собой, думаю, Албона, и не мог остановиться. Думаю, я потерял десятую или чуть больше, чем если бы ехал без помехи, но стюарды не посчитали, что меня заблокировали.
Есть так много вещей, которые я не могу контролировать — к сожалению, это одна из них. Ты близок к завершению хорошего круга, а потом внезапно тебя блокируют, и ты ещё получаешь штраф. Думаю, такая система неправильная.
Мы попробуем отыграться. Но просто расстраивает, что у нас нет хорошей системы и мы неспособны учитывать всё, что происходит на трассе», — приводит слова Переса Sky Sports.
- 30 июня 2023
-
20:26
-
20:14
-
19:53
-
19:48
-
19:43
-
19:35
-
19:11
-
17:33
-
17:31
-
16:59
-
16:25
-
16:09
-
15:45
-
15:37
-
15:33
-
14:56
-
14:07
-
14:06
-
13:06
-
12:30
-
12:07
-
11:17
-
10:30
-
10:19
-
09:44
-
00:54
-
00:13
-
00:03
- 29 июня 2023
-
23:20
-
22:43
-
22:17
-
21:58
-
21:43
-
20:57
-
20:34