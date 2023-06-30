Перес недоволен стюардами после аннулирования решающего быстрого круга в квалификации

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал аннулирование сразу трёх быстрых кругов во втором сегменте квалификации Гран-при Австрии из-за несоблюдения границ трассы. Перес считает несправедливым, что в последнем случае стюарды не учли нахождение перед ним пилота «Уильямса» Александера Албона.

«Сначала я не понимал, что не так, но потом получил объяснение, что проблемы были со входом в десятый поворот. На финальном круге я обнаружил перед собой, думаю, Албона, и не мог остановиться. Думаю, я потерял десятую или чуть больше, чем если бы ехал без помехи, но стюарды не посчитали, что меня заблокировали.

Есть так много вещей, которые я не могу контролировать — к сожалению, это одна из них. Ты близок к завершению хорошего круга, а потом внезапно тебя блокируют, и ты ещё получаешь штраф. Думаю, такая система неправильная.

Мы попробуем отыграться. Но просто расстраивает, что у нас нет хорошей системы и мы неспособны учитывать всё, что происходит на трассе», — приводит слова Переса Sky Sports.