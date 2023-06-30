Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стролл высказался о квалификации Гран-при Австрии, в которой опередил Алонсо

Стролл высказался о квалификации Гран-при Австрии, в которой опередил Алонсо
Комментарии

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Австрии. Стролл второй раз в сезоне опередил партнёра по команде Фернандо Алонсо.

«Сегодня я был доволен ощущениями от болида и своим последним кругом. Думаю, мы выжали из квалификации всё, что могли. С границами трассы было непросто, и у меня удалили пару кругов, ведь я пытался атаковать по максимуму в быстрых поворотах. Но ситуация одинакова для всех, и мы привыкли к ней на этой трассе.

Похоже, дальше в рамках спринтерских сессий погодные условия могут оказаться непростыми, так что хорошо, что у нас на счету уже есть хорошая стартовая позиция перед воскресной гонкой», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

Материалы по теме
Крах гонщика «Ред Булл» в квалификации Ф-1: умудрился нарушить правила три раза подряд
Крах гонщика «Ред Булл» в квалификации Ф-1: умудрился нарушить правила три раза подряд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023