Алонсо рассказал, из-за чего ему пришлось сложнее в квалификации Гран-при Австрии

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Испании.

«У меня хорошие ощущения после квалификации. Здесь всегда напряжённые квалификации, ведь результаты на круге очень плотные. Если посмотреть на протоколы всех сессий, то между множеством машин были лишь две-три десятые.

У меня удалили один круг во втором сегменте, из-за чего пришлось использовать дополнительный комплект шин для прохождения дальше. Это значило, что в третьем сегменте у нас будет лишь один шанс использовать свежие шины, что было неидеально. Однако шестое и седьмое места — сильные стартовые позиции для нас.

Думаю, будет интересная и захватывающая погода, ведь завтра есть шанс на дождь, а в воскресенье вероятны сухие условия. Ощущения от машины хорошие, так что я настроен оптимистично перед оставшейся частью уикенда», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».