Марко отреагировал на последнее место де Вриса в квалификации на фоне слухов об увольнении

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал результат гонщика «Альфа Таури» Ника де Вриса в квалификации Гран-при Австрии.
«К сожалению, учитывая ограничения на трассе и прочее, я ожидал, что оба пилота «Альфа Таури» пройдут по крайней мере во втором сегменте, но этого не произошло. Мы должны внимательно посмотреть и решить, что делать в будущем», — приводит слова Марко RacingNews365.
Ник де Врис не прошёл во второй сегмент, показав 20-й результат, его напарник Юки Цунода также выбыл в первом сегменте.
Ранее сообщалось, что Ник де Врис на грани увольнения, так как его выступления не устраивают «Ред Булл». В дебютном сезоне Формуле-1 нидерландский гонщик не набрал ни одного очка за восемь этапов. Заменить де Вриса может Лиам Лоусон.
- 30 июня 2023
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