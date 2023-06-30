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Хорнер ответил на вопрос о будущем Переса в «Ред Булл» после нового провала в квалификации

Хорнер ответил на вопрос о будущем Переса в «Ред Булл» после нового провала в квалификации
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос журналистов о будущем мексиканского пилота команды Серхио Переса на фоне очередной неудачи пилота. Перес в четвёртый раз в последних четырёх Гран-при не сумел пройти в третий сегмент квалификации. Серхио занял в квалификации Гран-при Австрии только 15-е место, потому что все три его круга во втором сегменте были аннулированы из-за нарушения границ трассы.

«Чеко… Все абсолютно его поддерживают. Каждый, кто говорит о замене Чеко, очень далёк от истины», — приводит слова Хорнера ESPN.

Ранее сам Перес раскритиковал правила Формулы-1, а именно тот пункт, что при аннулировании финального круга судьи не учли, что ему помешал оказавшийся впереди пилот «Уильямса» Александер Албон.

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