Во время квалификации ГП Австрии пилотам аннулировали 47 кругов за нарушения границ трассы

Стюарды на трассе в Шпильберге аннулировали в общей сложности 47 кругов во время квалификации Гран-при Австрии, которая прошла сегодня, 30 июня.

В основном нарушения границ трассы совершались в шестом, девятом и десятом поворотах. При этом 13 раз стюарды аннулировали сразу два круга, когда нарушение было в последнем, десятом, повороте.

Больше всего аннулированных кругов набралось у пилота «Макларена» и гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса — по шесть. Норрис трижды нарушал правила, и все три раза он это сделал в последнем повороте, теряя, таким образом, по два круга. При этом они выступили успешно: Сайнс стал третьим в квалификации, Норрис — четвёртым.

Стоит отметить, что нарушения границ трассы не позволили гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу пробиться в третий сегмент.