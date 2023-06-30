«Макларен» подал петицию на пересмотр пятисекундного штрафа Норриса по итогам ГП Канады

«Макларен» подал петицию на пересмотр пятисекундного штрафа пилота команды Ландо Норриса, полученного по итогам Гран-при Канады. Из-за штрафа гонщик и команда лишились очков.

«Мы можем подтвердить, что команда Формулы-1 «Макларен» подала петицию о пересмотре решения стюардов наложить пятисекундный штраф на Ландо Норриса за «неспортивное поведение» во время режима сейфти-кара на Гран-при Канады 2023 года.

Мы поддерживаем ФИА и стюардов и доверяем им, когда они выполняют эту сложную работу. Мы понимаем, что стюарды должны принимать решения в короткие сроки, анализируя сложные сценарии и часто располагая неполной информацией для рассмотрения.

В Канаде мы были удивлены назначением штрафа и не уверены в том, что это решение обосновано. Мы поговорили со стюардами сразу после гонки, чтобы они помогли нам понять причину назначения штрафа.

«Право на пересмотр» — это один из тех процессов, который демонстрирует силу института права и отвечает наилучшим интересам спорта, и это то, что «Макларен» полностью принимает и поддерживает.

Учитывая такую возможность, команда приняла к сведению первоначальные объяснения и решила рассмотреть дело в спокойной и взвешенной манере, проведя всестороннюю юридическую проверку, которая включала изучение прецедентов. После этого тщательного и обширного рассмотрения мы считаем, что существует достаточно доказательств для подачи петиции на пересмотр в ФИА, что мы и сделали.

Теперь мы продолжим тесно сотрудничать с ФИА в той же конструктивной манере, в которой мы обычно это делаем, и примем результаты их обсуждений и решения», — приводит заявление команды официальный сайт Формулы-1.