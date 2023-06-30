Никита Мазепин выступит с DJ-сетом перед финалом Медиалиги

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин проведёт DJ-сет перед финальным матчем Медиалиги между 2DROTS и «Родина Медиа», который пройдёт на «Лужниках» завтра, 1 июля.

Анонс выступления Никиты Мазепина

Напомним, перед началом прошлого сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты, Дмитрий Мазепин. В сезоне-2021 Никита не набрал ни одного очка. Его напарник Мик Шумахер также остался без очков.

После ухода из Формулы-1 Мазепин принимал участие в ралли «Шёлковый путь» и стал победителем соревнований в зачёте мотовездеходов.

Кроме того, гонщик принимал участие в Азиатской серии Ле-Ман, где его команда заняла второе место.