Никита Мазепин выступит с DJ-сетом перед финалом Медиалиги

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин проведёт DJ-сет перед финальным матчем Медиалиги между 2DROTS и «Родина Медиа», который пройдёт на «Лужниках» завтра, 1 июля.
Анонс выступления Никиты Мазепина
Напомним, перед началом прошлого сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты, Дмитрий Мазепин. В сезоне-2021 Никита не набрал ни одного очка. Его напарник Мик Шумахер также остался без очков.
После ухода из Формулы-1 Мазепин принимал участие в ралли «Шёлковый путь» и стал победителем соревнований в зачёте мотовездеходов.
Кроме того, гонщик принимал участие в Азиатской серии Ле-Ман, где его команда заняла второе место.
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