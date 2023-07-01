Ник де Врис объяснил, из-за чего он занял последнее место в квалификации Гран-при Австрии

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис высказался о своём выступлении в квалификации Гран-при Австрии, где он занял последнее место.

«Я думаю, сегодня мы были недостаточно сильны. Особенно по мере того, как сессия развивалась, я чувствовал, что мы теряем мощность. В моём последнем заезде я допустил ошибку в первом повороте и потерял две десятых, что поставило бы нас немного выше в итоговой таблице. Тем не менее я не думаю, что мы были достаточно сильны, чтобы выйти во второй сегмент. Завтра ещё один день с новыми возможностями и другими погодными условиями, так что мы ещё раз попробуем улучшить нашу производительность», — приводит слова де Вриса пресс-служба «Альфа Таури».

Победителем квалификации Гран-при Австрии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.