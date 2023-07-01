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Деймон Хилл: я очень разочарован выступлением Переса

Деймон Хилл: я очень разочарован выступлением Переса
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл прокомментировал выступление мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса в квалификации Гран-при Австрии.

Серхио Перес стал 15-м по итогам сессии. Во втором сегменте гонщику сняли быстрые круги за нарушение границ трассы, и он в четвёртый раз подряд не смог пробиться в третий сегмент.

«Я наблюдал за гонщиками и думал, почему они выдают эти круги на грани. Все ведь знают правила — нужно, чтобы хотя бы один круг засчитали. Я очень разочарован выступлением Переса, потому что мы ждали два болида «Ред Булл» в первом ряду», — приводит слова Хилла Sky Sports.

Квалификацию Гран-при Австрии выиграл напарник Переса Макс Ферстаппен. В тройку лучших также вошли Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

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