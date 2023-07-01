Скончался бывший руководитель «Форс-Индии» Роберт Фернли

Бывший руководитель команды «Форс-Индия» Роберт Фернли скончался в возрасте 70 лет. Причины смерти функционера не раскрываются.
Фернли работал в «Форс-Индии» с 2008 года. Номинально он занимал должность заместителя, но управлял командой, так как её владелец и руководитель Виджей Маллья редко появлялся на Гран-при. В 2018 году после того, как команду купил Лоуренс Стролл, Фернли покинул коллектив и присоединился к проекту «Макларена» в Indycar.
Кроме того, Фернли возглавлял Комиссию ФИА по гонкам на болидах с открытыми колёсами. В 2022 году его сменил Джанкарло Минарди.
«Грустно слышать, что не стало Роберта Фернли. Он был важной частью Формулы-1, и его любовь и страсть к нашему спорту будут жить вечно. Все мои мысли с его семьёй и друзьями в это время», — приводит The Race слова руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали.
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