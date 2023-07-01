Формула-1 впервые протестирует новые арки для влажной погоды на Гран-при Великобритании
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Новые арки колёс, разработанные специально для мокрых погодных условий, впервые будут протестированы на Гран-при Великобритании, сообщает The Race.
По информации источника, работа над новыми колёсными арками велась с прошлого года, и сейчас представители технического отдела Международной автомобильной федерации (ФИА) готовы перейти к тестированию образцов на реальных автомобилях. Ожидается, что дополнительные арки, которые можно будет установить в случае ухудшения погоды, будут окончательно внедрены в Формулу-1 в 2024 году.
Улучшенные арки колёс призваны сократить разбрызгивание и улучшить видимость во время влажной погоды. Ожидается, что они будут использоваться только в случае серьёзного дождя.
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