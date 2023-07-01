Хорнер подтвердил, что несколько раз вёл переговоры с Хэмилтоном о переходе в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал идею создания в команде связки из пилотов Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

«Мы не рассматривали такую возможность в недавнем прошлом. Я имею в виду, что для того, чтобы платить зарплату двум этим пилотам, вам, вероятно, пришлось бы продать завод!

Льюис, очевидно, отличный гонщик — надеюсь, он будет рядом ещё много лет. В истории было несколько случаев, когда у нас была пара разговоров о возможности присоединиться к «Ред Булл», но в последнее время этого не было.

У нас с Льюисом было несколько бесед за эти годы. В период с 2010 по 2013 год он был готов перейти к нам и выступать за «Ред Булл», но в то время у нас был Феттель, и иметь двух сильнейших пилотов не имело бы смысла», — приводит слова Хорнера Crash.net.