Хорнер подтвердил, что несколько раз вёл переговоры с Хэмилтоном о переходе в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал идею создания в команде связки из пилотов Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.
«Мы не рассматривали такую возможность в недавнем прошлом. Я имею в виду, что для того, чтобы платить зарплату двум этим пилотам, вам, вероятно, пришлось бы продать завод!
Льюис, очевидно, отличный гонщик — надеюсь, он будет рядом ещё много лет. В истории было несколько случаев, когда у нас была пара разговоров о возможности присоединиться к «Ред Булл», но в последнее время этого не было.
У нас с Льюисом было несколько бесед за эти годы. В период с 2010 по 2013 год он был готов перейти к нам и выступать за «Ред Булл», но в то время у нас был Феттель, и иметь двух сильнейших пилотов не имело бы смысла», — приводит слова Хорнера Crash.net.
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