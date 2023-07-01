Алонсо раскритиковал испанских журналистов за негативное освещение его отношений с Сайнсом

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал испанских журналистов за публикации о его якобы сложных отношениях с соотечественником Карлосом Сайнсом, который выступает за «Феррари».

«В Испании мы иногда читаем всякие глупости. Как Карлос ранее уже говорил, мы друг друга знаем очень давно, мы хорошие друзья как на трассе, так и за её пределами. И появляется много глупостей, так как в этом году у меня конкурентоспособная машина и мы боремся друг с другом на трассе. Нужно принять, что в Испании очень низкий уровень журналистики. Поэтому мы, к сожалению, не так часто бываем в Испании. Мы стараемся избегать своей страны по многим причинам», — приводит слова Алонсо GPFans.

В нынешнем сезоне Алонсо после восьми этапов располагается на третьем месте в общем зачёте со 117 очками. Сайнс — пятый с 68 баллами.