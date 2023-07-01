Стролл: Алонсо просто быстрее меня, он лучший партнёр по команде, который у меня был

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о партнёре по команде испанском пилоте Фернандо Алонсо.

«Он выжимает максимум из этой машины. Он практически всё время финиширует следом за Максом Ферстаппеном, это очень впечатляет. Это мотивирует меня работать, чтобы достичь такого уровня. Он лучший партнёр по команде, который у меня когда-либо был.

С точки зрения абсолютного темпа он просто быстрее меня. До сих пор он пилотировал невероятно хорошо. Я думаю, что он показал настоящие способности этой машины. Да, мне определённо есть над чем поработать и что улучшить. Фернандо был на довольно высоком уровне в этом сезоне, и мне нужно работать над некоторыми вещами, чтобы стать лучше.

Он действительно выжимает максимум из каждого автомобиля. Он делал это на протяжении всей своей карьеры. Даже когда у него не было машины-победителя, он был способен побеждать. Я думаю, он доказывает это, демонстрируя такие результаты в этом сезоне», — приводит слова Стролла Sport.es.