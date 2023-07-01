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Хэмилтон выбыл в первом сегменте спринт-квалификации ГП Австрии, став 18-м

Хэмилтон выбыл в первом сегменте спринт-квалификации ГП Австрии, став 18-м
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выбыл в первом сегменте спринт-квалификации Гран-при Австрии Формулы-1, которая проходит на автодроме в Шпильберге сегодня, 1 июля.

Хэмилтон показал лишь 18-й результат. Вместе с ним во второй сегмент не смогли пробиться также Гуаньюй Чжоу, Валттери Боттас, Логан Сарджент и Оскар Пиастри.

Напомним, с этого сезона в гоночные уикенды со спринтом действует новый формат, в котором к спринтерской гонке проходит отдельная квалификация. Всего таких уикендов за сезон будет шесть.

Льюис Хэмилтон не выиграл ни одной гонки с 2021 года. В нынешнем сезоне британский гонщик располагается на четвёртом месте в общем зачёте пилотов со 102 набранными очками.

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