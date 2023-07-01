Хэмилтон выбыл в первом сегменте спринт-квалификации ГП Австрии, став 18-м
Поделиться
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выбыл в первом сегменте спринт-квалификации Гран-при Австрии Формулы-1, которая проходит на автодроме в Шпильберге сегодня, 1 июля.
Хэмилтон показал лишь 18-й результат. Вместе с ним во второй сегмент не смогли пробиться также Гуаньюй Чжоу, Валттери Боттас, Логан Сарджент и Оскар Пиастри.
Напомним, с этого сезона в гоночные уикенды со спринтом действует новый формат, в котором к спринтерской гонке проходит отдельная квалификация. Всего таких уикендов за сезон будет шесть.
Льюис Хэмилтон не выиграл ни одной гонки с 2021 года. В нынешнем сезоне британский гонщик располагается на четвёртом месте в общем зачёте пилотов со 102 набранными очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июля 2023
-
13:20
-
13:03
-
12:41
-
11:48
-
11:38
-
11:26
-
09:56
-
09:46
-
09:46
-
08:30
-
00:59
-
00:39
-
00:20
- 30 июня 2023
-
23:59
-
23:25
-
23:10
-
22:34
-
22:27
-
21:48
-
21:47
-
21:28
-
21:17
-
21:05
-
21:00
-
20:53
-
20:53
-
20:48
-
20:47
-
20:42
-
20:41
-
20:26
-
20:14
-
19:53
-
19:48
-
19:43
Партнерский контент