Леклера вызвали к стюардам за блокировку Пиастри в спринт-квалификации ГП Австрии
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Пилота «Феррари» Шарля Леклера вызвали к стюардам после завершения спринт-квалификации Гран-при Австрии Формулы-1. Монегаск заблокировал гонщика «Макларена» Оскара Пиастри во время первого сегмента сессии.
Если вину Леклера признают, он может потерять три позиции на стартовой решётке перед спринтом.
Пиастри занял 17-е место в спринт-квалификации и не пробился в следующий сегмент. Леклер же показал шестое время.
Победителем спринт-квалификации стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который днём ранее также выиграл и основную квалификацию. В тройку вошли его напарник Серхио Перес и британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.
Спринт Гран-при Австрии пройдёт сегодня, 1 июля, в 17:30 мск.
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