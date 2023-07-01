Леклера вызвали к стюардам за блокировку Пиастри в спринт-квалификации ГП Австрии

Пилота «Феррари» Шарля Леклера вызвали к стюардам после завершения спринт-квалификации Гран-при Австрии Формулы-1. Монегаск заблокировал гонщика «Макларена» Оскара Пиастри во время первого сегмента сессии.

Если вину Леклера признают, он может потерять три позиции на стартовой решётке перед спринтом.

Пиастри занял 17-е место в спринт-квалификации и не пробился в следующий сегмент. Леклер же показал шестое время.

Победителем спринт-квалификации стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который днём ранее также выиграл и основную квалификацию. В тройку вошли его напарник Серхио Перес и британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Спринт Гран-при Австрии пройдёт сегодня, 1 июля, в 17:30 мск.