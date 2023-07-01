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Хэмилтон — о 18-м месте в спринт-квалификации: спринт не имеет значения, просто повеселюсь

Хэмилтон — о 18-м месте в спринт-квалификации: спринт не имеет значения, просто повеселюсь
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление в спринт-квалификации Гран-при Австрии, где он не смог пробиться во второй сегмент и показал 18-й результат.

«У нас были проблемы с таймингом. Но, с другой стороны, спринт всё равно не имеет никакого значения, я просто постараюсь повеселиться, стартовав сзади. Ничего не поделаешь, но я не чувствую ничего такого из-за этого результата. Конечно, хотелось бы оказаться повыше, но не вышло. Даже сказать нечего. Я мог бы быть выше, но теперь просто повеселюсь сзади», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Победителем спринт-квалификации стал действующий чемпион мира и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Стоит отметить, что напарник Хэмилтона Джордж Расселл остановился во втором сегменте.

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