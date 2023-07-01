Стефано Доменикали высказался о смерти 18-летнего гонщика Дилано ван'т Хоффа

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали выразил соболезнования семье и близким погибшего 18-летнего гонщика команды MP Motorsport Дилано ван'т Хоффа, который сегодня скончался в результате аварии во время гонки серии Formula Regional Championship by Alpine (FRECA).

«Нам очень грустно узнать о гибели Дилано ван 'т Хоффа сегодня в Спа-Франкоршам. Дилано погиб, преследуя свою мечту – достичь вершин автоспорта. От лица всего сообщества автоспорта выражаю соболезнования его семье и близким, мы скорбим вместе с ними», — приводит слова Доменикали пресс-служба Формулы-1.

Трагедия произошла сегодня, 1 июля, на трассе Спа-Франкоршам во время второй гонки серии FRECA. Дилано ван'т Хофф скончался после того, как в его остановившуюся на трассе машину врезался на огромной скорости сначала Адам Фитцджеральд, а затем и двое других пилотов. Фитцджеральд получил серьёзные травмы.