Марко: полусекундное преимущество Ферстаппена немного удивило, он снова показал свой класс

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал победу Макса Ферстаппена в спринт-квалификации Гран-при Австрии Формулы-1.

«Мы последовательно настраивали здесь нашу машину, и условия были немного сложными. Тот факт, что преимущество Макса над ближайшим преследователем составило полсекунды, немного удивляет. Также нужно сказать, что он был единственным, у кого было два комплекта новых шин. Сегодня вы снова увидели, какой у него класс», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Победителем спринт-квалификации Гран-при Австрии стал действующий лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, выступающий за рулём болида «Ред Булл». Второе место занял его напарник мексиканский гонщик Серхио Перес, а замкнул тройку лучших Ландо Норрис, представляющий «Макларен».